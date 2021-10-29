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29 Eki 2021 - 10:50- Gündem G: 29 Eki 2021 - 10:58

Adnan Küçüközer vefat etti

Eski Halıdere Belde Belediye Başkanı Adnan Küçüközer vefat etti

Adnan Küçüközer vefat etti mask

Eski Halıdere Belde Belediyesi'nin son belediye başkanı olan Adnan Küçüközer vefat etti. Küçüközer, 1999‘da Fazilet Partisi‘nden Halıdere Belediye Başkanı seçildi.  Küçüközer'in cenazesi bugün cuma namazını müteakip Halıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Halıdere Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.

ADNAN KÜÇÜKÖZER KİMDİR?

1960‘ta Halıdere‘de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Halıdere‘de tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bölümler Fakültesi‘ni bitirdi. 1989-1999 yılları arasında 10 yıl RP‘den Belediye Meclisi üyeliği yaptı. 1999‘da Fazilet Partisi‘nden Halıdere Belediye Başkanı seçildi. Fazilet Partisi kapatılınca, Millî Görüşçü Saadet Partisi‘ne katılan ilk Belediye Başkanı oldu. 2004 yılında Saadet Partisi‘nden yeniden Belediye Başkanı seçildi.

29 Eki 2021 - 10:50 - Gündem

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