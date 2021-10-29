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29 Eki 2021 - 11:05- Asayiş G: 29 Eki 2021 - 11:08

Hemşire kendini asarak intihar etti

Çayırova Tıp Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ceylan Ö. adlı genç kadın, evinde kendisini asarak intihar etti.

Hemşire kendini asarak intihar etti mask

Edinilen bilgilere göre Gebze Barış Mahallesi’nde ikamet eden ve Çayırova Tıp Merkezi'nde hemşirelik yapan Ceylan Ö. evinde kendisini asarak intihar etti. Genç kadının cansız bedenini evinde bulan ailesi durumu 112 Acil  Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç hemşirenin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesi Yeni Kent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
# sağlık, Çayırova

29 Eki 2021 - 11:05 - Asayiş

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