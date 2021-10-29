Hemşire kendini asarak intihar etti

Edinilen bilgilere göre Gebze Barış Mahallesi’nde ikamet eden ve Çayırova Tıp Merkezi'nde hemşirelik yapan Ceylan Ö. evinde kendisini asarak intihar etti. Genç kadının cansız bedenini evinde bulan ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Genç hemşirenin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadının cenazesi Yeni Kent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.