Reklamı Kapat
29 Eki 2021 - 14:28- Eğitim G: 29 Eki 2021 - 14:29

ODTÜ GV Okulları’nın küçük kaşifleri doğayı öğreniyor

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nın minik öğrencileri, Orman Okulu etkinliğinde doğada yaşamanın koşullarını öğrenerek keyifli bir gün geçirdiler

ODTÜ GV Okulları’nın küçük kaşifleri doğayı öğreniyor mask

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları hafta sonu Orman Okulu etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte oluşturulan oturumlarla öğrenci ve veliler doğal yaşamın içinde özgüvenli ve yol gösterici bireyler yetiştirmek adına ilham verici bir öğrenme süreci geçirdi. Öğrenci ve veliler ortaklığında gerçekleşen etkinlikte insanın doğadan bağımsız var olmaması gerektiği düşüncesiyle okulun yeşil bir alan içine konumlandırılmış kampüsünde ağaçlık alanlarda ve doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini çıkardılar.

CANLI MÜZİK YAPTILAR

Bir orman okulu eğitimcisi olan okul öğretmeninin destekleri ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yaş gruplarına göre ayrı etkinliklerin düzenlendiği bu organizasyonda orman okulu eğiticisi, katılım sağlayan velilere ve öğrencilere doğal yaşam koşullarında var olma bilincini aşılayarak eğitim verdi. Çeşitli aktivitelerin yanı sıra okul öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu canlı müzik ile kulakların pası da silinmiş oldu.
# eğitim

29 Eki 2021 - 14:28 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.328.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
ODTÜ GV Okulları’nın küçük kaşifleri doğayı öğreniyor mask
ODTÜ GV Okulları’nın küçük kaşifleri doğayı öğreniyor
Siber dolandırıcılık vakaları yükselişte mask
Siber dolandırıcılık vakaları yükselişte
Suadiye Ortaokulu İspanya’dan döndü mask
Suadiye Ortaokulu İspanya’dan döndü
GTÜ öğrencileri roketlerini ABD'de ateşleyecek mask
GTÜ öğrencileri roketlerini ABD'de ateşleyecek
BİLSEM’in Gebze’deki yeni okul projesi ile eğitim alan özel öğrenci sayısı artacak mask
BİLSEM’in Gebze’deki yeni okul projesi ile eğitim alan özel öğrenci sayısı artacak
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları KYÖV Özel Anadolu Lisesi ODTÜ’de mask
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları KYÖV Özel Anadolu Lisesi ODTÜ’de
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL