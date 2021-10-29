ODTÜ GV Okulları’nın küçük kaşifleri doğayı öğreniyor

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları hafta sonu Orman Okulu etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte oluşturulan oturumlarla öğrenci ve veliler doğal yaşamın içinde özgüvenli ve yol gösterici bireyler yetiştirmek adına ilham verici bir öğrenme süreci geçirdi. Öğrenci ve veliler ortaklığında gerçekleşen etkinlikte insanın doğadan bağımsız var olmaması gerektiği düşüncesiyle okulun yeşil bir alan içine konumlandırılmış kampüsünde ağaçlık alanlarda ve doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini çıkardılar.

CANLI MÜZİK YAPTILAR

Bir orman okulu eğitimcisi olan okul öğretmeninin destekleri ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yaş gruplarına göre ayrı etkinliklerin düzenlendiği bu organizasyonda orman okulu eğiticisi, katılım sağlayan velilere ve öğrencilere doğal yaşam koşullarında var olma bilincini aşılayarak eğitim verdi. Çeşitli aktivitelerin yanı sıra okul öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu canlı müzik ile kulakların pası da silinmiş oldu.