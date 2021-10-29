Sabancı Topluluğu ’ndan tarihi seferberlik  

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 60 binden fazla çalışan ve paydaşıyla “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”ni başlatan Sabancı Topluluğu, cumhuriyet coşkusunu Adana’dan başlayarak Türkiye’nin pek çok iline yayacak. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşecek seferberlikte, fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlenecek.

KOCAELİ DE VAR

Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde gerçekleştirilecek. 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında, 13 gün boyunca, sahalarda olacak olan Sabancı Topluluğu gönüllüleri Ulu önder Atatürk’ü çalışarak anacak. Topluluk seferberlikle son dönemde ülkemizde yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılmasına ve gönüllülük konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayacak.

FİDAN EKİMİ YAPILDI

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ne ilişkin detaylar, Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu Adana’da, Temmuz ayında ilk yangınların başladığı Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper sözcülüğünde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonrası Cenk Alper, Sabancı Topluluk yöneticileri ve yüzlerce Sabancı Gönüllüsü’yle birlikte yangında kül olan yerleri yeniden yeşertmek için fidan dikti, toprak canlandırma çalışması yaptı.

TOPRAĞA SAHİP ÇIKTILAR

Yaz aylarında yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılması için ilk günden bu yana sahada çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Cenk Alper: “Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, hep insanımızın yanındaydık. Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, bu Topluluğun tohumlarını atarken söylediği gibi; ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, önceliğimiz” dedi.