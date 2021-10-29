İzocam’dan “A” sınıfı yalıtım çözümü

Farklı kalınlıklarda üretilebilen İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası ara bölme duvarlarda üstün ısı ve ses yalıtımı sunuyor. A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip olan bu ürünün olası yangınlarda zaman kazandırarak yangın güvenliği de sağlıyor. İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası’nda kullanılan detaylar ile “A” sınıfı yalıtım elde ediliyor. Düşük ısı iletim katsayısı ile farklı sıcaklık ve zamanlarda iklimlendirilen hacimler arasında da enerji verimli ara duvarların elde edilmesine imkân tanıyan bu ürün, tüm binalarda enerji tasarrufu sağlıyor ve konforu artırıyor.

SES YALITIMI

Ses yalıtımı performansıyla da dikkat çeken İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre profesyonel bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Mayıs 2017’de yayımlanan ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’ esaslarına göre yeni yapılan binalarda ses yalıtımı zorunlu hale getirildi. Yönetmelik farklı işlevlere sahip binalarda duvar performansı bina hassasiyetleri doğrultusunda A’dan F’ye sınıflandırıyor. Bu kapsamda değerlendirilen İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası ile yüksek performanslı ses yalıtımı elde edilebiliyor.

TASARRUF SAĞLIYOR

İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası esnekliği ve yumuşaklığı sayesinde hızla uygulanabilen ve zamandan tasarruf sağlayan bir ürün. Ürünün sahip olduğu doğal içerik, toz yapmayan yapısı ve kolay kesimi sayesinde, uygulayıcıya rahat ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor. Kendi başına ayakta durabilen bu ürün güvenli bir uygulama imkânı da sağlıyor.