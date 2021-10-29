Araç Kiralama Sektörü büyüyor

Koranavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, tüketici davranışların değişmesi ile bazı alanların da parlak bir dönem yaşamasına neden oluyor. Bu alanların başında ise sıfır otomotivdeki yaşanan çip krizi, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle araç kiralama sektörü geliyor. Öyle ki sektör, 98,14 milyar dolar değerinde küresel bir büyüklüğe sahipken 2027 yılına kadar yüzde 4,6'nın üzerinde sağlıklı bir büyüme oranıyla 134,45 milyara ulaşması bekleniyor.
ARAÇ FİYATLARI
Kiralama seçeneğinin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “ Bu değişimde ise teknolojik gelişmeler, araç fiyatları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Bu büyüme ivmesi önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.