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29 Eki 2021 - 14:30- Ekonomi G: 29 Eki 2021 - 14:31

Araç Kiralama Sektörü büyüyor

Koranavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, tüketici davranışların değişmesi ile bazı alanların da parlak bir dönem yaşamasına neden oluyo...
Araç Kiralama Sektörü büyüyor mask

Koranavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, tüketici davranışların değişmesi ile bazı alanların da parlak bir dönem yaşamasına neden oluyor. Bu alanların başında ise sıfır otomotivdeki yaşanan çip krizi, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle araç kiralama sektörü geliyor. Öyle ki sektör, 98,14 milyar dolar değerinde küresel bir büyüklüğe sahipken 2027 yılına kadar yüzde 4,6'nın üzerinde sağlıklı bir büyüme oranıyla 134,45 milyara ulaşması bekleniyor. 

ARAÇ FİYATLARI

 

Kiralama seçeneğinin lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “   Bu değişimde ise teknolojik gelişmeler, araç fiyatları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Bu büyüme ivmesi önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek” dedi.

29 Eki 2021 - 14:30 - Ekonomi

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