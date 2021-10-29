Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi veriliyor

Büyükşehir Belediyesi, bünyesine katılan personellere oryantasyon eğitimi vermeye devam ediyor. Büyükşehir’e nakille gelen ve kurumun çeşitli birimlerinde görev yapan memur ve sözleşmeli olarak göreve başlayan personel için kurumsal aidiyet ve motivasyon kazandırmak amacıyla ‘Oryantasyon Eğitimi’ düzenlendi.
4 BAŞLIKTA SUNUM
Büyükşehir toplantı salonunda düzenlenen eğitimde dört başlıkta sunum yapıldı. ‘Kurum Kültürü ve Etik Eğitimi’, ‘Çalışma Hayatında Mali ve Sosyal Haklar’, ‘Personel Özlük Hakları’ ve ‘EBYS Eğitimi’ içerikleriyle yapılan eğitim programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram bilgi verdi.
BİLGİ VE BİRİKİM
Bayram, “Farklı kurumlarda tecrübe kazanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne geldiniz. Buradaki tecrübelerinizi arkadaşlarımıza intikal ettirirsiniz. Aynı şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde edineceğiniz birikimle bayrağı bir adım daha ileriye taşıyacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.