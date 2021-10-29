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29 Eki 2021 - 14:30- Gündem G: 29 Eki 2021 - 14:32

Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi veriliyor

Büyükşehir, nakille gelen personellerine oryantasyon eğitimi vererek kurum kültürünü aşılıyor

Nakille gelen personele oryantasyon eğitimi veriliyor mask

Büyükşehir Belediyesi, bünyesine katılan personellere oryantasyon eğitimi vermeye devam ediyor. Büyükşehir’e nakille gelen ve kurumun çeşitli birimlerinde görev yapan memur ve sözleşmeli olarak göreve başlayan personel için kurumsal aidiyet ve motivasyon kazandırmak amacıyla ‘Oryantasyon Eğitimi’ düzenlendi.

4 BAŞLIKTA SUNUM

Büyükşehir toplantı salonunda düzenlenen eğitimde dört başlıkta sunum yapıldı. ‘Kurum Kültürü ve Etik Eğitimi’, ‘Çalışma Hayatında Mali ve Sosyal Haklar’, ‘Personel Özlük Hakları’ ve ‘EBYS Eğitimi’ içerikleriyle yapılan eğitim programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram bilgi verdi.

BİLGİ VE BİRİKİM

Bayram, “Farklı kurumlarda tecrübe kazanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne geldiniz. Buradaki tecrübelerinizi arkadaşlarımıza intikal ettirirsiniz. Aynı şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde edineceğiniz birikimle bayrağı bir adım daha ileriye taşıyacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Eki 2021 - 14:30 - Gündem

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