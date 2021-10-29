“Sanal kart ile alışveriş yapın”  

E-ticaretin giderek yaygınlaştığı günümüzde, e-alışverişte güvenlik konusu giderek daha önemli bir konu halini aldığını belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, güvenli alışveriş ve e-ticaretin geleceği konusunda açıklamalarda bulundu. Erzen, sanal kredi kartlarının, neredeyse tüm bankalar üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilen ve limiti kullanıcı tarafından belirlenen kartlar olduğunu söyledi.
LİMİTİ AŞAN İŞLEMLER
Erzen, “300 liralık bir alışveriş öncesinde, banka hesabınıza girip kartınızın limitini 300 lira olarak belirleyebilir, alışverişinizin ardından limitinizi minimuma düşürebilirsiniz” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu sayede kart bilgileriniz ele geçirilmiş olsa dahi, limiti aşan işlemler gerçekleştirilemez.
MÜŞTERİ YORUMLARI
Ayrıca, bir internet sitesinden ilk kez alışveriş yapacaksanız, kurumsal ve hakkımızda sayfalarına bakarak, muhatabınız olan firmanın resmi bilgilerine ulaşabilir ve bunları resmi kaynaklardan teyit edebilirsiniz. Şikayet ve müşteri yorumları sitelerine göz atarak, firmanın satış sonrası desteği ve profesyonelliği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.