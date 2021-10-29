AgeSA, 2021’in Üçüncü Çeyreğini büyümeyle kapadı  

Sabancı Holding ve 200 yıllık dünya sigorta devi Ageas iştiraki olan AgeSA, 2021 yılının üçüncü çeyreğini de pozitif bir büyüme tablosu ile kapadı. Gösterdiği performansla sektördeki büyümesini sürdürürken, lider şirketler arasındaki yerini korudu. AgeSA, 2021 yılı ilk 9 aylık döneminde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 oranında artırdı. AgeSA, hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretiminde, geçtiğimiz yıla göre yüzde 42’lik bir büyüme ile 1 milyar 398 milyon TL’ye ulaştı. AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, AgeSA’nın 2021 yılı üçüncü çeyreğini de sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek tamamladığını açıkladı.