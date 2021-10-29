“Geleceğin dünyasının kodlarını Kocaelili gençlerimiz yazacak”

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 98. yılında Cumhuriyetimizin emanetçileri gençlerimize 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi inşa etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan tanıtımda KODELİ Projesi kapsamında yapılan 98. Robotik Kodlama Atölyesi, gençlerimize armağan edildi. Programda Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları da düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli gençliğine sonsuz güveniyoruz. Geleceğin dünyasını, geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Yarının dünyasının kodlarını Kocaelili gençlerimiz yazacak” dedi.

PROTOKOL KATILDI

Dünyanın yeni dili KODELİ tanıtım programına Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Gültekin Kekeçoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“EN MUTLU HİZMET GENÇLERE YAPILANDIR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak KODELİ Projesi’yle ilgili hazırlanan film gösterildi. Programa katılanlar tarafından beğeniyle takip edilen tanıtım programında söz alan Büyükakın, kendisinin de bir eğitimci olduğu vurgusunu yaptı. Büyükakın, “Bugün yine çok mutlu bir program için bir aradayız. Kentin mutlu olması için yollar, köprüler yapıyoruz, gönüllere köprüler kuruyoruz ama en çok keyif aldığım şey gençlere ve çocuklara dair yapılan hizmetlerle sosyal hizmetlerimizdir, bunlar beni çok mutlu ediyor” dedi.

“ATATÜRK’ÜN MUASIR MEDENİYETLER HEDEFİ”

Atatürk’ün muasır medeniyetler hedefine dikkat çeken Büyükakın, “Teknolojiyi doğru takip ederseniz, bunun iyi yetişmiş insan aklının ürünü olduğunu gördüğünüzde Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi hedefine nasıl ulaşacağınızı da görürsünüz. İşte KODELİ’ni bunun için yapıyoruz. Bizim gençlerimiz dünyanın kodlarını yazacak, işte bu kodları yazdığımızda bu kentin çocuklarının adı dünyada anılacak. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

AÇILIŞ KURDELESİNİ DRONLAR TAŞIDI

Konuşmasına Cumhuriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazilerimizi anarak başlayan Vali Seddar Yavuz, "Dijital çağı zaman kaybına fırsat vermeden yakalayabiliriz. Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlamalıyız. Bir ve beraber olduğumuz sürece büyük Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz’’ ifadesini kullandı. Ardından Dilovası GEBKİM MTAL ile İzmit 29 Ekim Ortaokulu’ndaki robotik kodlama atölyelerine salondan telekonferans sistemiyle bağlantı sağlanarak buradaki robotik kodlama atölyeleri hizmete alındı. KODELİ projesinin açılış kurdelesinin kesimi de teknolojik bir gösteriye sahne oldu. Protokol üyeleri ve kendilerine eşlik eden öğrencilerle eğitimciler dronların taşıdığı kurdeleyi kesti.

TOPLAMDA 195 OKULA ATÖLYE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 2019- 2020 eğitim öğretim yılında 97 ve 2020–2021 eğitim öğretim yılında 98 atölye kurulacak okulların mevcut konumu, sınıf yeterliliği ve öğrenci kapasitesi göz önünde bulunduruldu, böylece toplamda 195 okulda kodlama atölyeleri için süreç tamamlandı. 2023 yılına kadar Kocaeli’ndeki fiziki mekânı uygun olan tüm okullara Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak.

CUMHURİYET KUPASI DRONE YARIŞLARI

Öte yandan KODELİ projesi tanıtım töreniyle birlikte Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları da yapıldı. Yarışlara 9 drone pilotu katıldı. Yapılan eleme yarışlarında ilk sıraya giren yarışmacılar finalde yarıştı. Başkan Büyükakın’ın da takip ettiği final yarışında kazanan Hüseyin Yılmaz Çimen oldu. Finalde ikinciliği Deniz Sarel, üçüncülüğü ise Recep Altay Öztürk elde etti.