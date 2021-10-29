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29 Eki 2021 - 14:50- Gündem G: 29 Eki 2021 - 14:51

Derince’de 29 Ekim törenlerle kutlandı

Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü kapsamında Derince’de düzenlenen etkinliklerin ilk gününde protokol tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi

Derince’de 29 Ekim törenlerle kutlandı mask

Bu yıl 98. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin ilanı dolayısıyla Derince Kaymakamlığı’nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Yetkin Koçaş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti başkan ve yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, kaymakamlık daire müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehit ve gazi aileleri ile öğrenciler katıldı.

DALLI VE AYGÜN’DEN TÜRK BAYRAĞI

İlçede düzenlenen resmi tören Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Yetkin Koçaş ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programla ilk gün kutlamaları sona erdi. Çelenk sunma töreninin ardından, Derince Kaymakamı Meftun Dallı ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

29 Eki 2021 - 14:50 - Gündem

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