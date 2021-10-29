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29 Eki 2021 - 14:50- Gündem G: 29 Eki 2021 - 14:52

Karamürsel’de Ata’ya çelenk sundular

Karamürsel’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Hükümet Konağı önünde düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı

Karamürsel’de Ata’ya çelenk sundular mask

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Karamürsel Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Karamürsel Belediye Başkanlığı tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Eki 2021 - 14:50 - Gündem

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