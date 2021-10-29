Karamürsel’de Ata’ya çelenk sundular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Karamürsel Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Karamürsel Belediye Başkanlığı tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.