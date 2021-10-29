Cumhuriyet Sergisi açıldı  

Kocaeli Ticaret Odası’nın gelenekselleşen Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi, 27 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen olağan meclis toplantısı sonrası açılarak Kocaelililerle buluştu. Serginin ziyaretçileri arasında Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da yer aldı. İlk günden ilginin yoğun olduğu sergi, üye ve vatandaşlarca ilgiyle ziyaret edildi. 87 eserden oluşan Atatürk ve Cumhuriyet konulu sergi, ilimizin Cumhuriyet yıllarına da ışık tutuyor. Cumhuriyet’in ilan edildiği yıllarda çekilmiş İzmit fotoğraflarının da yer aldığı sergi, kasım ayının ilk haftasına kadar ziyaretçilerini bekliyor. Serginin Cumhuriyet Bayramı’na bambaşka bir anlam kazandırdığını ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, tüm vatandaşları bu eşsiz eserlerden istifade etmeye davet etti.