Kocaeli Ticaret Odası’nın gelenekselleşen Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi, 27 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen olağan meclis toplantısı sonrası açılarak Kocaelililerle buluştu. Serginin ziyaretçileri arasında Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da yer aldı. İlk günden ilginin yoğun olduğu sergi, üye ve vatandaşlarca ilgiyle ziyaret edildi. 87 eserden oluşan Atatürk ve Cumhuriyet konulu sergi, ilimizin Cumhuriyet yıllarına da ışık tutuyor. Cumhuriyet’in ilan edildiği yıllarda çekilmiş İzmit fotoğraflarının da yer aldığı sergi, kasım ayının ilk haftasına kadar ziyaretçilerini bekliyor. Serginin Cumhuriyet Bayramı’na bambaşka bir anlam kazandırdığını ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, tüm vatandaşları bu eşsiz eserlerden istifade etmeye davet etti.
29 Eki 2021 - 14:51- Gündem Güncelleme: 29 Eki 2021 - 14:52
Cumhuriyet Sergisi açıldı
KOTO’nun her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Kocaelilileri buluşturan Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi ziyarete açıldı. 87 fotoğrafın sergilendiği etkinlikte, görülmemiş İzmit fotoğrafları da yer alıyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.