Türk Sağlık Sen’den 25 bin sağlıkçı ve hastaya kokart  

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 25 bin adet Türk Bayrağı ve Atatürk resimli kokartı Kocaeli’de bulunan sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları ile hastalara dağıttı. Türk Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Umut Birol ve ilçelerin temsilcileri kokartları tüm Kocaeli’de dağıttı.