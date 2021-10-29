Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 25 bin adet Türk Bayrağı ve Atatürk resimli kokartı Kocaeli’de bulunan sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları ile hastalara dağıttı. Türk Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Umut Birol ve ilçelerin temsilcileri kokartları tüm Kocaeli’de dağıttı.
29 Eki 2021 - 14:51- Gündem Güncelleme: 29 Eki 2021 - 14:53
Türk Sağlık Sen’den 25 bin sağlıkçı ve hastaya kokart
Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve yönetimi, tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları ve hastalara 25 bin adet yaka kokartı dağıttı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.