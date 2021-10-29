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29 Eki 2021 - 14:51- Gündem G: 29 Eki 2021 - 14:53

Türk Sağlık Sen’den 25 bin sağlıkçı ve hastaya kokart  

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ve yönetimi, tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları ve hastalara 25 bin adet yaka kokartı dağıttı  

Türk Sağlık Sen’den 25 bin sağlıkçı ve hastaya kokart   mask

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 25 bin adet Türk Bayrağı ve Atatürk resimli kokartı Kocaeli’de bulunan sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları ile hastalara dağıttı. Türk Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Umut Birol ve ilçelerin temsilcileri kokartları tüm Kocaeli’de dağıttı.
# sağlık

29 Eki 2021 - 14:51 - Gündem

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