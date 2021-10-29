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29 Eki 2021 - 14:52- Siyaset G: 29 Eki 2021 - 14:54

İYİ Parti Kandıra'da yeni başkan Battal  

İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanlığı görevine Yusuf Battal atandı. İl binasında yeni görevi tebliğ edilen Battal’a İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız başarılar diledi  

İYİ Parti Kandıra'da yeni başkan Battal   mask

İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanlığı görevine Yusuf Battal atandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde ilk günkü inanç ve azimle günden güne büyüyerek güçlenen, iktidara yürüyen İYİ Partimizin Kandıra İlçe Başkanlığına Yusuf Battal atanmış bulunmaktadır. Hem yeni başkanımıza, hem ilçemize hem de bölgemize yeni atama hayırlı, uğurlu olsun. İlçemizde en kısa sürede yönetimini oluşturarak çalışmalara başlayacaktır. Çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyor, ilçe başkanlığının kendisine Kandıra'mıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

 

YUSUF BATTAL KİMDİR?

11 Eylül 1965 Kandıra doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Emekli olup Kandıra'da esnaf olarak iş hayatına devam etmektedir. 1996 yılında Doğru Yol Partisi Kandıra İlçe yönetim kurulu üyeliğinden bulunan Yusuf Battal, 2019 Yerel seçimlerinde İYİ Parti Kandıra Belediye Meclisi Üyesi adayı olmuştur.

 

# çocuk
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29 Eki 2021 - 14:52 - Siyaset

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