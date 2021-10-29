Önce bebeği sonra annesi koronavirüse yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Çukurbağ Mahallesi Azelya Sokak adresinde ikamet eden, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Beyaz'ın eşi, 3 çocuk annesi Halime Beyaz (34) yaklaşık 35 gün önce koronavirüse yakalandı. KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyaz burada tedavi altına alındı. Hamile olan ve 20 gün önce de bebeğini kaybeden genç anne, sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Halime Beyaz’ın acı haberi ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Beyaz'ın cenazesi memleketi Adana’da toprağa verildi.