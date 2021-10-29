Alınan bilgiye göre İzmit Çukurbağ Mahallesi Azelya Sokak adresinde ikamet eden, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Beyaz'ın eşi, 3 çocuk annesi Halime Beyaz (34) yaklaşık 35 gün önce koronavirüse yakalandı. KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyaz burada tedavi altına alındı. Hamile olan ve 20 gün önce de bebeğini kaybeden genç anne, sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Halime Beyaz’ın acı haberi ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Beyaz'ın cenazesi memleketi Adana’da toprağa verildi.
29 Eki 2021 - 14:54- Gündem Güncelleme: 29 Eki 2021 - 14:57
Önce bebeği sonra annesi koronavirüse yenildi
Saadet Partisi İzmit Başkan Yardımcısı Bilal Beyaz’ın 34 yaşındaki eşi Halime Beyaz, koronavirüs nedeniyle bebeğini kaybettikten 20 gün sonra yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.