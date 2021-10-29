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29 Eki 2021 - 14:54- Gündem G: 29 Eki 2021 - 14:57

Önce bebeği sonra annesi koronavirüse yenildi

Saadet Partisi İzmit Başkan Yardımcısı Bilal Beyaz’ın 34 yaşındaki eşi Halime Beyaz, koronavirüs nedeniyle bebeğini kaybettikten 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Önce bebeği sonra annesi koronavirüse yenildi mask

Alınan bilgiye göre İzmit Çukurbağ Mahallesi Azelya Sokak adresinde ikamet eden, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Beyaz'ın eşi, 3 çocuk annesi Halime Beyaz (34) yaklaşık 35 gün önce koronavirüse yakalandı. KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beyaz burada tedavi altına alındı. Hamile olan ve 20 gün önce de bebeğini kaybeden genç anne, sabah saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. Halime Beyaz’ın acı haberi ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Beyaz'ın cenazesi memleketi Adana’da toprağa verildi. 
# eğitim, çocuk, Sokak

29 Eki 2021 - 14:54 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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