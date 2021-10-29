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29 Eki 2021 - 15:37- Spor G: 29 Eki 2021 - 15:39

UMF Yapı İzmit Belediyespor’un  yeni transferleri takıma katıldı

UMF Yapı İzmit Belediyespor’un kadrosuna kattığı Marina Solopova ve Nuran Tutsak, takımla birlikte çalışmalara başladı

UMF Yapı İzmit Belediyespor’un  yeni transferleri takıma katıldı mask

Bu sezon mütevazı bir kadro ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, kadrosuna iki kaliteli oyuncu daha kattı. Beşiktaş maçında sakatlanarak sezonu kapatan Gabriela Marginean ve İzmir Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak eğitimi için takımdan ayrılan genç yetenek Defne Melissa Paylar’ın yerlerine, Marina Solopova ve Nuran Tutsak transfer edildi. 


ELAZIĞ KARŞISINDA GÖREV ALABİLECEKLER

Elazığ İl Özel İdare takımından kadroya dahil edilen 23 yaşında ve 1.71 boyundaki gard oyuncusu kariyeri boyunca; Adana Basket, Edremit Belediye Gürespor, Hatay BŞB, Mersin Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ÇBK formalarını da terletti. Nuran Tutsak ile birlikte kadroya dahil edilen Marina Solopova ise son olarak Romanya’nın Satu Mare Kulübü’nde forma giydi. 31 yaşında ve 1.81 boyundaki Solopova da gard pozisyonunda görev yapıyor. Takımla çalışmalara başlayan iki oyuncu, görev verilmesi halinde Elazığ karşısında süre alabilecek.

29 Eki 2021 - 15:37 - Spor

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