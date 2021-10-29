Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Olay, geçen hafta cuma günü, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu. Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.
Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.
Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murtaza - Nasılda farketmiş
Abla Panter gibi maşallah :))
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.