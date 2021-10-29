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29 Eki 2021 - 16:15- Asayiş G: 29 Eki 2021 - 16:16

Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı!

Koronavirüs nedeniyle ilimizde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı! mask

İzmit Yenişehir Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde ikamet eden, işçi emeklisi İlyas Kara’nın eşi, 4 çocuk annesi Ayşe Kara (63) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verildi.

1 ÇOÇUK BABASI

İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde ikamet eden, emekli muhasebeci, 1 çocuk babası Kenan Halit Oral (68) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent mezarlığında toprağa verildi.

4 ÇOCUK BABASI

Başiskele Döngel Mahallesi Zahir Sokak üzerinde ikamet eden, esnaf 4 çocuk babası Naim Tanta (53) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bahçecik Tantaoğlu Mezarlığında toprağa verildi.

5 ÇOCUK BABASU

İzmit Kadıköy Mahallesi Reşit Paşa Sokak üzerinde ikamet eden, Mannesman boru fabrikasından emekli, 5 çocuk babası Salih Gözoğlu (88) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk, Sokak, Başiskele

29 Eki 2021 - 16:15 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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