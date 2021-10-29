Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı!

İzmit Yenişehir Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde ikamet eden, işçi emeklisi İlyas Kara’nın eşi, 4 çocuk annesi Ayşe Kara (63) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kullar Kızköprü Mezarlığında toprağa verildi.
1 ÇOÇUK BABASI
İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde ikamet eden, emekli muhasebeci, 1 çocuk babası Kenan Halit Oral (68) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent mezarlığında toprağa verildi.
4 ÇOCUK BABASI
Başiskele Döngel Mahallesi Zahir Sokak üzerinde ikamet eden, esnaf 4 çocuk babası Naim Tanta (53) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Bahçecik Tantaoğlu Mezarlığında toprağa verildi.
5 ÇOCUK BABASU
İzmit Kadıköy Mahallesi Reşit Paşa Sokak üzerinde ikamet eden, Mannesman boru fabrikasından emekli, 5 çocuk babası Salih Gözoğlu (88) Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.