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29 Eki 2021 - 16:25- Gündem G: 29 Eki 2021 - 16:28

Başiskele'de 3 katlı bina mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Başiskele'de 3 katlı bina mahkemeden satılıktır

Başiskele'de 3 katlı bina mahkemeden satılık mask

Kocaeli İlu, Başiskele İlçesi, Yuvavcı Mah. Köyüstü Mevkii, 5306 Parsel, 851,64 m2, tarla vasfında olduğu, taşınmaz üzerinde zemin kat+1.kat+2. Kattan oluşan üç katlı bina bulunmakta, bina sağlam oturulur durumda, eski bina, yuvacı merkeze 400 mt, ulaşım sorunu yok, devlet imkanlarından yarlanmaktadır, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği, taşınmazın tarla cinsinde olduğu, İmar Durumu: Ayrık Nizam (a-3),3 kat TAKS : 0,30 KAKS: 0,90(Kuzey Kısmı), Ayrık Nizam (A-2) ,2 katTAKS: 0,20 kaks:040( Güney Kısmı için) konut alanında kalmakta

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# Başiskele

29 Eki 2021 - 16:25 - Gündem

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