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29 Eki 2021 - 16:28- Gündem G: 29 Eki 2021 - 16:30

Kartepe'de 812 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kartepe'de 812 m² tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

29 Eki 2021 - 16:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.328.830 gösterim gerçekleşti.

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