Kartepe'de 812 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Pazarçayırı köyü, 101 ada, 28 parsel, ahşap ev ve bahçe vasıflı olup, resmi kadastro yoluna cephelidir, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, kırsal konut alanında kalır, %20 taban alanında 2 kat inşaat izni vardır.

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