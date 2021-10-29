Kurt, Zeki Aygün’ün yanında yineledi “Derince’ye üç hilal çok yakışır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derince ilçe binası bugün yapılana tören ile birlikte açıldı. Sırrıpaşa Mahallesi Turan Sokak No: 1 adresinde bulunan ilçe binasının açılış töreninde aynı zamanda ilçe teşkilatına yeni üye olan 1000 kişinin üye kaydı yapıldı. Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un da katıldığı açılış törenine, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Meclis üyeleri ve partililer katıldı.

“BÜTÜN KADINLARI EVİMİZE BEKLERİZ”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilk konuşmayı İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Çalışkan gerçekleştirdi. Düğünümüze hoş geldiniz diyen Ebru Çalışkan, “Düğünümüze toyumuza hoş geldiniz. Liderimiz Devlet Bahçelinin takdiri ile oluşturulan ilçe teşkilatımızın kadın kolları görevine şahsımı layık gören il başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekküre diyorum. Yeni ilçe binamız Derince halkına ve ülküdaşlarımıza hayırlı olsun. Ayrım yapmadan Derince’nin bütün kadınlarımızı evime bekliyoruz. Yeni İlçe binamızın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEĞİ DERİNCE’DEN VERECEĞİZ”

Cumhuriyetin 98. Yılını kutlayarak konuşmasına başlayan programın ev sahibi Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren ahde vefanın gereği olarak geçmiş yıllarda teşkilatımıza hizmet eden büyüklerimizin kabirlerini ziyaret ettik. 2 aylık zaman dilimizde küskünlükleri ortadan kaldırdık. Büyüklerimizden oluşan istişare kurulu oluşturup büyüklerimizin fikirlerini dinledik. Mahalle Başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Kadın kolları başkanımızı görevlendirerek kadınların teşkilatlanmasını sağladık. Lider ülke Türkiye hedefi için 2023 seçimlerine en büyük desteği Derince’den vereceğiz. Derince’de Milliyetçi Hareket Partisini şaha kaldıracağız, zillete geçit vermeyeceğiz. Boşuna heveslenmesinler. Eski İlçe Binamızın eski ve yetersiz olması nedeni ile 180 metrekarelik yeni ilçe binamızı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞIN KOSEPTİ DEĞİŞTİ”

Cumhur İttifakı ortakların Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise, “Biz bulunduğumuz ilçenin sorunlarını çözmek için yola koyulduk. Projelerimizin yüzde 66’sını tamamladık. Projeleri yapacağız, ama ülkemize ve bölgemize yapılan oyunları çok iyi biliyoruz. Hilal ve Haç’ın sınıf mücadelesi yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. Mesele memleketse gerisi teferruattır diyerek Cumhur ittifakına destek veren Milliyetçi Hareket Partisinin tüm camiasına teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanı olsak ne olur olmasak ne olur. Ülkemizin altı oyulduktan sonra bir Suriye hadisesine dönüştükten sonra ne manası olur. Bugünkü küresel gücün dedeleri ile bizim dedelerimiz 9 cephede savaştı. O zaman birbirlerine mermi atıyorlardı ama bugün savaşın konsepti değişti. Ekonomik savaş var. Önümüzdeki 2023 bu oyunu hedefi. Tekrar Türkiye’nin şahlanmasını durdurmaya çalışan bu küresel yapının ve içerdeki zillet ittifakının önüne geçmektir” ifadelerini kullandı.

“DERİNCE’YE ÜÇ HİLAL ÇOK YAKIŞIR”

İl Başkanı Yunus Emre Kurt ise, “Davamız büyük sorumluluklarımız büyüktür ancak hayallerimiz de büyük. Bir hayalim var kıymetli ülküdaşlarım sizlerin de hayaliniz de aynı. Derince’ye üç hilal çok yakışır. Terör bitme noktasına geldi. FETÖ temizlendi, temizlenmeye devam ediyor. Karabağ’da Türk’ün bayrağı dalgalanıyor. Bunları gerçekleştiren irade Cumhur İttifakının iradesidir. Bu kazanımların devam etmesi, büyümesi, Cumhur ittifakının en yüksek oranda oy olması için çok çalışmalıyız. Çünkü biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi güçlü olursa Türkiye Cumhuriyeti güçlü olacaktır. 99 ruhundaki gibi hareket edip koşacağız. Bu güç bizlerde var. Seçimlere 571 gün kaldı. Seçimlere kadar her 1 kişiye Milliyetçi Hareket Partisinin şuurnu anlatsa tezini anlatsa 571 kişi daha yapar.

CHP’YE YÜKLENDİ

Her vatandaşımızı çok seviyoruz. Türkiye’nin farklılıklarla zengin olduğunu biliyoruz. 10 büyükelçi bir Soros’çunun peşinde Türkiye’ye had bildirmek istedi. Hadlerini bildiler geri adım attılar. Hudut namustur pankartı asanlar TBMM’de teskereye hayır oy verdiler. Bu çelişkiyi de sizlerin vicdanına bırakıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milleti zekidir çalışkandır diyen bir ülkücüdür. Bugün aramıza katılan bin yeni üyeye hoş geldiniz diyorum. Türkiye’nin sigortası olan bir partiye üye oldunuz. Salim Sayar kardeşime ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum” dedi.

“BİR İLÇEDE BİN ÜYE AZ DEĞİL”

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı gerçekleştirdi konuşmada, “Bu iş siyasi işten çıkmış beka meselesi haline gelmiştir. Biz elimizden geleni yaparak 2023’te yapılacak seçimlerde muhakkak ve muhakkak Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçmek zorunda, meclisin yarısını almak zorunda. Biz ülkücüler olarak çalışacağız. Her gün çalışacağız. Biz yüzüncü yılda Türkiye bekası için elimizden geleni yapmak zorundayız. 3 ay önce atanan Yunus Emre Kurt atandığından beri Kocaeli’de inanılmaz bir hareketlenme var. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli’de şahlanmış durumda. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyetimizin 97. Yıl dönümü. Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ülkücüdür. Bize nasıl bir yol çizdiğini görüyoruz. Bu yüzden biz Atatürk’ün çizdiği yoldan sapmayacağız. Bin yeni üyemiz aramıza hoş geldiniz. Bir ilçede bin yeni üye az iş değil” şeklinde konuştu.