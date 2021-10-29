Olay, dün Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.D. ile Mustafa G., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşü. A.D. tarafından darp edilen Mustafa G., babasını arayarak olayı anlattı. A.D., Mustafa G.'nin olay yerine gelen babasına da saldırdı. Ardından olay yerine Mustafa G.'nin ağabeyi Yasin G. geldi. Babası ve kardeşinin darp edildiği görerek öfkelenen Yasin G., cadde üzerindeki pideciden aldığı satır ile A.D.'nin yüzünü kesti. Yaralanan A.D. ise kavganın daha da büyümesiyle cadde üzerindeki başka bir işe yerinden döner bıçağı alarak, Yasin G.'nin üzerine koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.D., Yasin G.'nin üzerine koştuğu sırada bölgeye gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale etti. Şahıslar gözaltına alındı. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan caddenin en işlek olduğu saatlerde meydana gelen olay sebebiyle vatandaşlar panikle sağ sola kaçıştı. Şahısların ellerindeki kesici aletlerle cadde de koşmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
29 Eki 2021 - 17:21- Asayiş Güncelleme: 29 Eki 2021 - 17:37
Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga
Körfez'de aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında başlayan tartışma, birden bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri pideciden aldığı satırla, diğeri ise döner bıçağı ile cadde üzerine adeta terör estirdi. Şahısların ellerindeki kesici aletle caddede koşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.