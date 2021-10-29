Cadde üzerinde satırlı bıçaklı kavga

Olay, dün Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.D. ile Mustafa G., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşü. A.D. tarafından darp edilen Mustafa G., babasını arayarak olayı anlattı. A.D., Mustafa G.'nin olay yerine gelen babasına da saldırdı. Ardından olay yerine Mustafa G.'nin ağabeyi Yasin G. geldi. Babası ve kardeşinin darp edildiği görerek öfkelenen Yasin G., cadde üzerindeki pideciden aldığı satır ile A.D.'nin yüzünü kesti. Yaralanan A.D. ise kavganın daha da büyümesiyle cadde üzerindeki başka bir işe yerinden döner bıçağı alarak, Yasin G.'nin üzerine koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.D., Yasin G.'nin üzerine koştuğu sırada bölgeye gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale etti. Şahıslar gözaltına alındı. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan caddenin en işlek olduğu saatlerde meydana gelen olay sebebiyle vatandaşlar panikle sağ sola kaçıştı. Şahısların ellerindeki kesici aletlerle cadde de koşmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.