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29 Eki 2021 - 17:25- Gündem G: 29 Eki 2021 - 17:27

Başiskele’de Büyük Bayram Coşkusu       

Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıl dönümü Başiskele Kent Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı.  

Başiskele’de Büyük Bayram Coşkusu        mask

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni dün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Başiskele Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Garnizon Komutanı Deniz Albay İbrahim Hakkı Er, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Necip Çakmak,  Garnizon Komutanı İbrahim Hakkı Er ve Belediye Başkanı Yasin Özlü Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu yaptılar.

 

BAYRAM TEBRİGATI

 

Başiskele Kaymakamı Çakmak, Garnizon Komutanı Er ve Belediye Başkanı Özlü Kaymakamlık Makamı’nda Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla ilçe protokolünün, siyasi parti temsilcilerinin, daire amirlerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, muhtarların ve çok sayıda vatandaşın tebriklerini kabul ettiler.

 

TAM BİR BAYRAM HAVASI YAŞANDI

 

Başiskele Kent Meydanı’nda ise tam bir bayram havası yaşandı. Ay Yıldızlı Al Bayraklarımızla süslenen tören alanında Başiskeleliler hep birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. İlçe protokolü başta olmak üzere vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda okunan şiirler, halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Başiskele’de büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni bando eşliğinde yapılan geçit seremonisiyle son buldu. 

# Başiskele
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29 Eki 2021 - 17:25 - Gündem

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