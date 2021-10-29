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29 Eki 2021 - 17:29- Asayiş G: 29 Eki 2021 - 17:32

İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan felçli vatandaşı ekipler çıkardı

Başiskele'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, otomobile sıkışan felçli vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İki otomobil çarpıştı, araçta sıkışan felçli vatandaşı ekipler çıkardı mask

Kaza, Başiskele Eyüp Sultan Caddesi ve Demet Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat B. idaresindeki 34 NE 2613 plakalı beyaz Skoda marka otomobil ile Emre Ö. yönetimindeki 62 AAC 491 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. 62 AAC 491 plakalı aracın sürücüsü Emre Ö., eşi ve bebeği kazadan yara almadan kurtulurken, babası Turan Ö. ve annesi Nuriye Ö. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan felçli Turan Ö., itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Sokak, Başiskele

29 Eki 2021 - 17:29 - Asayiş

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