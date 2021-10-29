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29 Eki 2021 - 21:03- Asayiş G: 29 Eki 2021 - 21:21

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

Kartepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı mask

Kaza, Kartepe Kuzey Marmara Otoyolu Sapakpınar mevkii Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 34 SVM 85 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki toprak zemine çıktı. Kazada sürücü Y.U. ve araçta yolcu olarak bulunan N.U., E.U., İ.U., C.U., Y.N.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Kartepe

29 Eki 2021 - 21:03 İHA Kocaeli- Asayiş

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