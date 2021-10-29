Vali Yavuz: Daha ötesi 84 milyon inanmıyor, dünya inanıyor

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle valilik tarafından gerçekleştirilen fener alayının ardından Kocaeli Kongre Merkezi’nde 29 Ekim resepsiyonu gerçekleştirildi. Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz katılımcıları tek tek karşıladı.

YOĞUN KATILIM

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, İKM Başkanı Murat Öztürk, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

“HAKKI VE HUKUKU HAYKIRMIŞTIR”

Yapılan sunum gösteriminin ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, “Hepinizin bildiği gibi 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelemiz büyük bir fedakarlık ve yoklukla zaferle sonuçlanmış, aziz atamızın liderliğinde milletimiz kenetlenmiş, cihat ruhu ve iman kuvvetliyle bu topraklar işgalden kurtarılmıştır. Yeni baştan çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğmuştur. Bugün sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz çünkü biz bir elin parmakların geçmeyecek kadar büyük milletlerden bir tanesiyiz. Biz Türk Milletiyiz. İslam’ı yaymak, dünyada hakkı ve hukuku haykırmak gibi önemli bir misyon da bize yüklemiştir. Bu aynı zamanda bir lütuf, bir seçilmiştir. Ecdadımız da bu seçilmişliğe layık olmak için canlarından vazgeçmiş, sömürmemiş, öldürmemiş, katletmemiş, ekmeğini paylaşmış. Her şatta bugün olduğu gibi hakkı ve hukuku haykırmıştır” dedi.

“BİZİM HEDEFİMİZ BİR”

“Bizim gayemiz, amacımız, hedefimiz bir” diyen Yavuz, “Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki yüzyıl önceki emellerine ulaşamayan küresel güçler Türkiye’yi terör örgütleri eliyle terbiye etmeye, kutlu yürüyüşümüze engel olmaya, kardeşi kardeşe kırdırmaya ve iç karışıklıklar meydana getirerek de bu dirilişimize engel olmak istiyorlar, geçmişte de olduğu gibi. Ama şunu biz iyi biliyoruz ki: öyle bir ruhla millet olmuşuz ki biz, bu ruhu sadece İstanbul, Erzurum değil Kafkasların da her bir ulusu içimize alan ve bizden yapan ama onların bütün inancına saygı duyan böylesine bir şeyin eşi ve benzeri yoktur. Bizim gayemiz, amacımız, hedefimiz bir. Hedefimiz, hak ve hukuku haykırmak” ifadelerinde bulundu.

"DAHA ÖTESİ 84 MİLYON İNANMIYOR, DÜNYA İNANIYOR”

“Bizim kültürümüzde haklı olanlar kazanır” diyen Yavuz, “Büyük Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve hatta onu geçmek hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyorum ki bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Kuşatsalar da, önümüzse her türlü engeli çıkartsalar da biz haklıyız çünkü. Bizim kültürümüzde haklı olanlar kazanır. Biz haklıyız ve biz kazanacağız. Buna gönülden inanıyoruz. Bugün artık Türkiye her alanda dünyayla yarışacak ve rekabet edecek bir altyapıya sahip. Özellikle, Milli Teknoloji Hamlesiyle birlikte bilim ve teknoloji hiç olmadığı kadar gündemde. Yüz binler artık Teknofestlere akıyor; akıllı teknoloji ile uğraşıyor. Gençlerimizin yapmış olduğu yapay zeka ürünlerini izledikçe bir kez daha geleceğimize olan umudu pekiştirdim. Herkes de bu heyecan fazlasıyla oluştu. Biz kendimize güveniyoruz. Biz, yarınları şekillendirebilecek gücü kendimizde buluyoruz ve bu salondaki herkes de buna inanıyor. Daha ötesi 84 milyon inanmıyor, dünya inanıyor. Biz büyüklüğümüzü belki fark edemiyoruz, gücümüzü belki hissedemiyoruz ama bizi tanıyanlar, bizi bilenler gücümüzü çok iyi biliyor. Güven, inanç başarının temel şartıdır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından KOÜ Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü ‘Kahramanlık Türküleri’ni çalmasının ardından katılımcılar, şehit aileleri ve gazilerle birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi.