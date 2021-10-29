İzmit’te Cumhuriyet coşkusu  Duman ile taçlandı

Cumhuriyetin 98.kuruluş yıldönümünde birçok kutlama etkinliği düzenleyen İzmit Belediyesi finali ünlü Türk rock grubu Duman konseriyle yaptı. Binlerce İzmitli’nin akın ettiği Duman konserinde tüm şarkılar cumhuriyet için seslendirildi. Saatler öncesinden Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi alanını dolduran ve hayranı oldukları müzik grubunu canlı dinlemek için sabırsızlanan Kocaelililer yaklaşık 2 saat boyunca unutmayacakları anlar yaşadı. Sahne İzmit’in vals gösterisiyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları final organizasyonunda saatler Duman’ı gösterdiğinde coşku zirveye ulaştı.

DUMAN SAHNEDE, COŞKU ZİRVEDE

Binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği şarkılar İzmit’te yankılanırken özellikle gençler müziğe doydu. 90’lı yıllarda kendilerine özgü tarzlarıyla müzik piyasasına giren ve zaman içinde toplumun birçok kesimine ulaşan, özellikle gençlerin sevgilisi Duman, şarkılarını cumhuriyet için söyledi. “Tatlı Dillim” şarkısıyla konserine başlayan ve rock müziği ziyafeti sunan Duman’ın konserini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ve yaklaşık yüz bin Kocaelili takip etti. Konserde Hürriyet, Duman grubuna Kocaelispor atkısı ve çiçek takdim etti.

ÇOK UZUN YILLAR SONRA

Uzun yıllar sonra konser alanında bu kadar coşkulu kalabalığın Cumhuriyet konserinde toplanmasından memnun olan Hürriyet önce yüksek enerjili binlerce gençle öz çekim yaptı. Ardından kalabalığa hitap eden Hürriyet “Bana sosyal medyadan genç bir kardeşimiz ‘Sizi çok seviyorum. Ponçik yanaklarınızdan öpüyorum’ diye mesaj atmış. Bende hepinizin ponçik yanaklarından öpüyorum. Sizi seviyorum” diyerek konuşmasına başladı. Hürriyet, “Atatürk’ün bize emanet ettiği gençliğimizsiniz. O yüzden sizleri daha da çok seviyorum. Atatürk’ün ebedi eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını hep birlikte büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Bu gurur hepimizin. 98 yıl önce egemenlik ‘saraydan’ alınıp asıl sahibine yani ‘millete’ verildi. Cumhuriyet; demokrasi, kadın-erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, çağdaş eğitim ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete devridir.

ÖZGÜRLÜK VE KARDEŞLİKTİR

Bize ve sizlere emanettir, korumak vazifemizdir. Cumhuriyet; her birinizin yüzünde Mustafa Kemal’i ve onun bağımsızlık aşkını görmektir. Hepiniz aslında birer Mustafa Kemalsiniz. Ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşliktir. Tüm zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özündeki hürriyet aşkıdır. Cumhuriyet; bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve ‘Fikri, irfanı, vicdanı hür’ yaşamanın gereğidir. Seçme ve seçilme hakkını kazanan; özgür ve bağımsız kadınlardır. Çocuk yaşta evliliklere ‘Dur’ deme cesaretidir, cumhuriyet” dedi.

CUMHURİYETE SARILMALIYIZ

Gençlerin talebiyle Duman isminde karar kıldıklarının altını çizen ve Güneş Sahnesi’nde konseri düzenleyerek tarihi ve anıları olan Kocaeli Fuarı’nda nostaljiyi paylaşmak istediklerini kaydeden Hürriyet sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu topraklarda bağımsızlığa, çağdaşlığa, akla ve bilime, özgürlüklere, fırsat eşitliğine, kadın haklarına, hukukun üstünlüğüne, barışa ve demokrasiye sahip çıkmak; cumhuriyete sahip çıkmakla başlar. Cumhuriyet varsa özgürlük, cesaret, azim, bağımsızlık var. Haykırın adını dünyaya, herkes duysun. Kimin sayesinde? Onun adı Mustafa. Onun adı Kemal. Onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet onun sayesinde var.

KOCAELİ FUARI’NDA NOSTALJİ

Atamızın yadigarı cumhuriyetimize sahip çıkmaktan başka çaremiz yok. Bugün Afganistan gibi değilsek cumhuriyet ve büyük liderimizin zekası, öngörüsü sayesinde. Büyük liderimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bugünü onlara borçluyuz. Daha adil, daha şeffaf, daha eşit ve gençlere değer veren, gençlerin özgür fikirlerine sansür uygulanmayan daha güzel bir gelecek temenni ediyor, daha nice 98 yıllara diyorum. Hepinizin enerjisine, yüreğine, azmine, çalışkanlığına inanıyoruz. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı ve cumhuriyetimizin 98. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”