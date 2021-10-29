Çıkışın sürsün Derince!

3. Lig 3. Grup’ta son 4 maçta topladığı 10 puanla Play-Off sınırına yanaşan Belediye Derincespor, Ceyhanspor’u konuk edecek. Sakat ve cezalısı bulunmayan ekibimizde hedef Ceyhan maçı ile birlikte çıkışını sürdürmek ve 10. hafta sonunda kendisini Play-Off’a atmak. Karşılaşma Derince Belediyesi Doğal Çim Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak ve mücadelede Muğla bölgesinden Engin Atmaca yönetecek.

DOĞAL ÇİME BU SEZON İLK KEZ AYAK BASIYORLAR

Tam 194 gün sonra çim sahasına kavuşacak olan sarı lacivertlerde kaleci Taha Ayan, stoper Efe Karaoğlu, Santrfor Muhammed Enes Yılmaz ve kanat forvet Sefa Durmuş kart sınırında bulunuyor. Bu futbolculardan sarı kart görenler 7 Kasım’da Mert Yavuz’un formasını giydiği Büyükçekmece Tepecik deplasmanında sahadaki yerini alamayacak. 1982 doğumlu Teknik Direktör Murat Parlak, Ceyhan’ın bulunduğu konumun kendilerini hiç ilgilendirmediğini, oyun planlarını sahaya yansıtıp maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.