30 Eki 2021 - 09:21- Gündem G: 30 Eki 2021 - 10:29

Konseri rahat izleyebilmek için canlarını hiçe saydılar

İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, düzenlenen Duman konseriyle yaşandı. Konseri daha rahat izlemek isteyen bazı gençler, elektrik direği ve ağaçlara tırmanarak canlarını tehlikeye attı.
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Cumhuriyetin 98.kuruluş yıldönümünde birçok kutlama etkinliği düzenleyen İzmit Belediyesi finali ünlü Türk rock grubu Duman konseriyle yaptı. Binlerce vatandaşın akın ettiği Duman konserinde tüm şarkılar Cumhuriyet için seslendirildi. Saatler öncesinden Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi alanını dolduran vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar grubun hareketli şarkılarıyla eğlenirken, bazıları ise konseri daha rahat görebilmek için elektrik direkleri ve ağaçlara tırmanarak canlarını tehlikeye attı. Elektrik direğine tırmanmaya çalışan gençler, yüreği ağza getirdi.

Uzun yıllar sonra konser alanında bu kadar coşkulu kalabalığın Cumhuriyet konserinde toplanmasından memnun olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alanı dolduran binlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından kalabalığa hitap eden Başkan Hürriyet, “Atatürk’ün bize emanet ettiği gençliğimizsiniz. O yüzden sizleri daha da çok seviyorum. Atatürk’ün ebedi eseri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılını hep birlikte büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Bu gurur hepimizin. 98 yıl önce egemenlik ‘saraydan’ alınıp asıl sahibine yani ‘millete’ verildi. Cumhuriyet; demokrasi, kadın-erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, çağdaş eğitim ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete devridir. Bize ve sizlere emanettir, korumak vazifemizdir. Cumhuriyet; her birinizin yüzünde Mustafa Kemal’i ve onun bağımsızlık aşkını görmektir. Hepiniz aslında birer Mustafa Kemalsiniz. Ülkenin her köşesinde eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşliktir. Tüm zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özündeki hürriyet aşkıdır. Cumhuriyet; bu güzel vatanda insanca, özgürce ve onurlu yaşamanın güvencesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, yarınlara duyulan güven ve ‘Fikri, irfanı, vicdanı hür’ yaşamanın gereğidir. Seçme ve seçilme hakkını kazanan; özgür ve bağımsız kadınlardır. Çocuk yaşta evliliklere ‘Dur’ deme cesaretidir Cumhuriyet” dedi.
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30 Eki 2021 - 09:21 - Gündem

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