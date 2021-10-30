Yeni Emniyet Müdürlüğü binasında çevre düzenlemesi

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.
60 BİN METREKARELİK ALANDA
Yeni binası ile vatandaşlara modern şartlarda hizmet verecek olan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 14 bin metrekarelik otoparkı ve 3 kilometrelik yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yapılmıştı. Şimdi de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet binasının da içinde bulunduğu 60 bin metrekarelik alan içerisinde çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.
150 ADET AĞAÇ DİKİLDİ
Çevre düzenlemesi kapsamında 100 kamyonluk toprak tesviyesi ve otoparkın peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi kurulurken bu alanlara, 600 kilogram çim tohumu ve 150 adet farklı türlerde ağaç dikildi. Çevre düzenleme çalışmasına yoğun bir şekilde devam ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hayru - Ay masallah hayırlı olsun inşallah saray saray
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.