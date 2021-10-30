Kocaelililer 148 km’de sağlığa pedal çeviriyor

Şehrin neredeyse tamamında önemli sosyal, kültürel, fen işleri, spor ve diğer pek çok alanda önemli yatırımlar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği park bahçe ve birçok caddede bisiklet yollarını da vatandaşın hizmetine sunuyor. Kocaeli’de oluşturulan 148 kilometre bisiklet yolunda vatandaşlar, sağlıklı bir yaşam için pedal çeviriyor.

SON İKİ YILDA 29 KM BİSİKLET YOLU

Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin KOBİS Akıllı Bisikletleri veya kendi bisikletleriyle şu an şehrin çeşitli yerlerinde bulunan 148 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu güvenle kullanabiliyor. Sağlıklı bir yaşam ve keyifli dakikaların geçirildiği bisiklet yollarının 29 kilometresi son 2 yıl içerisinde hizmete sunuldu.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DEVAM EDECEK

Pandemi dönemi nedeniyle kısıtlanan sosyal yaşam beraberinde başka sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle vatandaşların hareketli bir yaşama sahip olmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıllarda da bisiklet yollarını arttırmayı planlıyor. Ulaşım, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi başkanlıkları olmak üzere Büyükşehir’in birçok birimi projelerinde yeni bisiklet yollarını inşa etmeyi hedefliyor.

74 İSTASYON, 520 BİSİKLET

KOBİS Kocaeli sınırları içerisinde şehir içi erişimi kolaylaştıran ve toplu taşıma sistemlerini destekleyici imkanlar sağlayan bir ulaşım aracı olarak vatandaşlar tarafından kullanılıyor. KOBİS’te 74 istasyonda 520 bisiklet bulunuyor. 12 ilçenin birçok noktasındaki park, meydan ve cadde de bulunan KOBİS istasyonlarında 864 adet Akıllı Park Üniteleri yer alıyor. Ayrıca tüm istasyonlarda kart ve diğer işlemlerin yapılabilecek üniteler bulunuyor.