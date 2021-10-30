Kocaeli Çevre Şurasında masaya yatırılacak

Bilim dünyası, yönetim kadroları ve halkın katılımıyla meydana gelen ortak akılla; Kocaeli’nin gelişmesi, markalaşması, akıllı ve mutlu şehir olması için uygulanabilir politikaların oluşturularak hizmete sunulması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan “ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi” bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Titizlikle yürütülen bu çalışmalar kapsamında Kocaeli Turizm Şurası ve Kocaeli Spor Şurası’nın ardından Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı, 2 Kasım Salı günü toplanıyor. Kocaeli Kongre Merkezinde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Çevre Şurasında, Kocaeli Sürdürülebilir Çevre Eylem Planı ele alınacak. Programa gazeteci ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu da katılacak.

ŞURA KENTİ ORTAK PAYDADA BULUŞTURUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın “kenti ortak akılla yönetme” hedefi doğrultusunda kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla yola çıktı. ŞURA, bu yoldaki en önemli üçüncü adımını atıyor. Kocaeli Turizm Şurasıyla Turizm Master Planının yörüngesini çizen, Kocaeli Spor Şurasıyla kent genelinde spor adına söyleyecek sözü olan herkesi ortak paydada buluşturan ŞURA, bu kez çevre politikalarını masaya yatırıyor. Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayında konuyla ilgili tüm paydaşlar ortak akılda buluşacak. Şurada geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşulacak. Toplantıda teknik bilgilendirme sunumunu Prof. Dr. Taner Yonar gerçekleştirecek.

13 AYRI BAŞLIKTA ODAK ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

Kocaeli, Çevre Şurası ve Çalıştayı kapsamında günümüzde gittikçe artan çevre sorunlarının ve bu sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri tüm boyutları ele alınacak. Şuranın açılış toplantısının ardından 13 ayrı başlıkta odak çalışma grupları oluşturulacak. Kocaeli ve çevreyle ilgili her şey; 1-İklim Değişikliği Azaltım, 2-İklim Değişikliği Uyum, 3-Yerel Ulaşım, 4-Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar, 5-Doğa ve Biyoçeşitlilik, 6-Hava Kalitesi, 7-Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi, 8-Atık Üretimi ve Yönetimi, 9-Su ve Atıksu Yönetimi, 10-Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İş, 11-Enerji Performansı, 12-Entegre Çevre Yönetimi ve 13-İzmit Körfezi başlıkları altında detaylı şekilde incelenecek. Çevreyle ilgili söyleyecek sözü olan herkes görüşlerini dile getirecek, öneri ve fikirlerini sıralayacak.

ORTAK AKIL, ŞURA’DA BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan “ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi”; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyinin de paydaş olduğu bir yapılanma olup 7 farklı başlıkta (Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik Spor Eğitim, Bilim-Teknoloji- İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum- Katılımcı Yönetim – Medya, Sanayi – Ekonomi – İstihdam ) oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.