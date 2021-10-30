Büyükşehir’den ÖNEM Projesine anlamlı önem

Geleceğin teminatı olan çocukların hayata en donanımlı şekilde hazırlanması için imkânlarını seferber eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki tüm çabaları desteklemeyi de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli sanat eğitim kurumlarından biri olan Konservatuvar aracılığıyla Kocaeli Valiliği’nin Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi’ne el verdi. Proje kapsamındaki çocuklarla bir araya gelen konservatuvar eğitmenleri, “Sizler de ister ve disiplinle çalışırsanız müziğin dünyasındaki yerinizi alabilir ve ekmeğinizi de müzikten kazanabilirsiniz” dedi.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ GENÇLERLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde görev yapan keman eğitmeni Engin Yaşar ve Konservatuvar Sorumlusu Giraycan Aytaç, ÖNEM Projesi kapsamında İzmit Mimar Sinan Orta Okulu’ndaki öğrencilerle bir araya geldi. Eğitmen ve öğrencileri, Konservatuvar eğitmeni Bahanur Aytaç bir araya getirdi.

ÖNCE MÜZİK

Eğitmenler söyleşi öncesinde gençlere unutulmaz bir müzik dinletisi sundu. Klasik ve popüler eserlerden örnekler veren Konservatuvar eğitmenleri gençlerin kendilerine katılımını sağlayarak birlikte şarkılar seslendirdi.

MÜZİK YOLCULUKLARINI ANLATTILAR

Müzik dinletesi sonrasında Keman Eğitmeni Engin Yaşar ve Konservatuvar Sorumlusu Giraycan Aytaç kendi çocukluk dönemlerinden itibaren hayatlarına giren müzik yolculuklarını aktardı. Müziğin insanı iyileştirdiğini, disipline ettiğini ve hayatın doğal akışı içinde güçlü bir motivasyon sağladığını anlatan eğitmenler, gençlere hayatlarında her zaman müziğin olmasını tavsiye etti.

SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN

Meslek olarak müziği seçtiklerinde çok genç olduklarına dikkat çeken eğitmenler, “Müzik her şeyden evvel bir yaşam biçim. Bizim için ise aynı zamanda ekmek paramızı kazandığımız adres. Sizlere tavsiyemiz, kendinizi keşfederken, öğretmenlerinizle her zaman iletişim halinde olun. Seçtiğiniz yolu disiplinli ve en iyisi olmayı hedefleyerek yürüyün” dediler.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARINI TANITTILAR

Söyleşide gençlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı da tanıtıldı. Müzik eğitmenleri, bu önemli merkezde Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında, iki ile dört yıl arasında sanat eğitimi verildiği anlatıldı. Müzik yeteneğinin ancak eğitimle anlam bulacağının altını çizen Yaşar ve Aytaç, hayatlarını müzikle şekillendirmek isteyenlerin her zaman bu çizgide yol alması gerektiğini kaydetti. Söyleşinin sonuna ise başında olduğu gibi yine müzik eşlik etti. Konservatuvar eğitmenleri gençler için birbirinden güzel eserler icra etti.

ÖNEM PROJESİ’NİN AMACI

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen ÖNEM Projesinin amacı; “İlimizde sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin sevgi, şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla ve karşılaştıkları problem durumları ile baş etme becerisi kazanmalarını sağlamak, millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerle ilgili farkındalıklarını arttırarak vatanına, milletine bayrağına ve manevi değerlerine bağlı yetişmesini sağlamak, kendilerini özel ve değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler ile yaşam kalitelerini artırmaktır.