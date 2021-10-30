30 Eki 2021 - 10:02- Gündem G: 30 Eki 2021 - 11:01

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve Sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’da görülecek olan sağanak yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman’ın doğu, Elazığ’ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl’ün güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli manset-haber, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazeteleri, kocaeli son dakika, kocaeli haber, kocaeli gazete haber, Gölcük, kocaeli flas haber, kocaeli manset, Gebze, Başiskele, İzmit, son dakika haberleri, , Dilovası, Darıca, Körfez, Kocaeli haberleri, Çayırova, Kartepe, kocaeli gündem, Hava durumu

30 Eki 2021 - 10:02 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.292.089 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden personel alımı mask
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden personel alımı
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracını satışa çıkardı mask
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracını satışa çıkardı
Başiskele'de 3+1 145 m² dubleks daire icradan satılık mask
Başiskele'de 3+1 145 m² dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Çevre Şurasında masaya yatırılacak mask
Kocaeli Çevre Şurasında masaya yatırılacak
Başiskele’de Büyük Bayram Coşkusu        mask
Başiskele’de Büyük Bayram Coşkusu       
Diyanet’in hutbesinde Atatürk yine anılmadı mask
Diyanet’in hutbesinde Atatürk yine anılmadı
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL