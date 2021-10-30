30 Eki 2021 - 10:35- Gündem G: 30 Eki 2021 - 11:00

Saffet Ertuğ hayatını kaybetti
Saffet Ertuğ hayatını kaybetti mask

Kocaeli’nin tanınan iş insanlarından ve Dizdaroğlu Vinç firmasının sahibi aynı zamanda Kocaelispor eski yöneticisi İlker Ertuğ'un babası olan Saffet Ertuğ, 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Saffet Ertuğ’un, bu sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Ertuğ’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kartepe Balaban Merkez Camisi’nden kaldırılarak toprağa verilecek.
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30 Eki 2021 - 10:35 - Gündem

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