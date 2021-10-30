30 Eki 2021 - 10:57- Gündem G: 30 Eki 2021 - 10:59

İlker Kazan’ın acı günü

MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan kayınpederini kaybetti.
İlker Kazan’ın acı günü mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmit Belediye Meclis Üyesi İlker Kazan’ın kayınpederi, İzmit Meslek Lisesi motor bölümü emekli öğretmeni Ahmet Karahan (76) hayatını kaybetti. 3  çocuk babası Ahmet Karahan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İzmit Yenişehir Hasanağa Camii’nden kaldırılıp toprağa verilecek. 
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30 Eki 2021 - 10:57 - Gündem

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