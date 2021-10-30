Sultanlar’ın derbi günü

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi temsilcilerimiz İzmitspor ile İhsaniye karşı karşıya geliyor. Sezonun üçüncü maçını bugün birbiriyle oynayacak temsilcilerimizin bu maçı Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Grubun diğer maçlarında Bilecik-Bozüyük derbi maçında kapışacak. Tepebaşı ise Semt 77 Yalova ile karşılaşacak. Ligde 3.haftanın açılışında dün Sakarya Serdivan’da Sakarya Gelişim ile Çiftlikköy takımları karşılaştı.