Bld. Derince lige dönüyor Ceyhan’ı hafife almıyor !..

Altay karşısında kupadan elenen Belediye Derince, Murat Parlak ile parlak bir döneme adım attığı ligde yeni zaferler peşine düştü. Bugünkü rakip Ceyhan, maç Derince Doğal Çim sahada oynanacak ve 14.00’te başlayacak

BELEDİYE DERİNCE PUSUYA YATTI

Yüzünü tamamen lige dönen ve kupada normal bir sonuçla Süper Lig ekibi Altay’a elenen 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derince, ligdeki seriyi sürdürmek istiyor. Gümüşhane deplasmanında 5-0’lık zaferle dönen ve 5 beraberlikle liglerde en çok berabere kalan 5 takımdan biriyken zaferle dönen Derince ekibi, bugün Ceyhan’ı konuk edecek ve bu maçta da galibiyet arayacak. Saat 14.00’te başlayacak müsabaka, Derince Doğal Çim Stadı’nda oynanacak. Belediye Derince-Ceyhan maçını Engin Atmaca, Suat Fidan, Sezgin Altun hakem üçlüsü yönetecek. 4.hakemlik görevini ise Tugay Benek üstlenecek.