Bld. Derince lige dönüyor Ceyhan’ı hafife almıyor !..

Altay karşısında kupadan elenen Belediye Derince, Murat Parlak ile parlak bir döneme adım attığı ligde yeni zaferler peşine düştü. Bugünkü rakip Ceyhan, maç Derince Doğal Çim sahada oynanacak ve 14.00’te başlayacak
BELEDİYE DERİNCE PUSUYA YATTI
Yüzünü tamamen lige dönen ve kupada normal bir sonuçla Süper Lig ekibi Altay’a elenen 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derince, ligdeki seriyi sürdürmek istiyor. Gümüşhane deplasmanında 5-0’lık zaferle dönen ve 5 beraberlikle liglerde en çok berabere kalan 5 takımdan biriyken zaferle dönen Derince ekibi, bugün Ceyhan’ı konuk edecek ve bu maçta da galibiyet arayacak. Saat 14.00’te başlayacak müsabaka, Derince Doğal Çim Stadı’nda oynanacak. Belediye Derince-Ceyhan maçını Engin Atmaca, Suat Fidan, Sezgin Altun hakem üçlüsü yönetecek. 4.hakemlik görevini ise Tugay Benek üstlenecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.