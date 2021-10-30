Darıca, Hacettepe’yle yaraları sarmak istiyor

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., yeni teknik adam Cengiz Seçsev dönemiyle birlikte biraz toparlanır gibi oldu, Kuşadası’nı liderlikten indirdi, ama yine art arda yenilgilerle kupadan elendi, ligde de kazanamadı. Sarı Yeşilliler bugün Hacettepe’yi konuk edecek. Müsabaka 14.00’te başlayacak
AKSARAY’DA ŞOK OLDU
Kuşadasıspor, Darıca yenilgisinden sonra yeniden maç fazlasıyla ilk sıraya yükselirken, Darıca ise Aksaray’da tökezledi. Aksaray takımına deplasmanda 3-2 yenilmekten kurtulamayan ekip, hafta içi de Kırşehir deplasmanında yenilerek kupadan elendi. Çınaraltı 10.hafta maçında bugün kantara çıkıyor. Darıca 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak maçta Ankara’nın tarihi takımı bir samanlar süper Lig’de de oynamış olan Hacettepe takımını konuk edecek. Redoks Darıca Gençler Birliği A.Ş.- Hacettepespor maçını Serkan Gürbüz, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan üçlüsü yönetecek. 4.hakemliği Yahya Yenen üstlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.