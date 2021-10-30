Kocaelispor, Darıca ve Derince deplasmanda

2021-2022 sezonu U19 Gelişim Ligleri planlamaları açıklandı. Planlamaya göre; U19 Süper Lig ve U19 TFF 1.Lig müsabakaları, A takım fikstürü ile birlikte çift devreli lig usulüne göre oynatılacak. U-19 1.Lig’de Kocaelispor, U-19 Bölgesel Ligi’nde ise Darıca ve Belediye Derince ilimizi temsil edecek

BUGÜN START ALIYOR

U19 Süper Lig müsabakaları 29 Ekim 2021tarihinde başladı. Bu lig 4 Haziran tarihinde sona erecek. U19 Süper Ligi’nde 6, 10, 14, 20, 22, 31, ve 37. hafta maçları hafta içi oynanacak. U19 TFF 1.Lig müsabakaları 30 Ekim 2021tarihinde başladı ve 1 Haziran tarihinde sona erecek. U19 TFF 1.Lig’de 6, 9, 18, 21, 28, 31, 33, ve 38. hafta karşılaşmaları hafta içi yapılacak. U19 Bölgesel Gelişim Ligi, 48 takımın katılımı ile 8 ayrı grupta 4 devreli oynatılacak. Sezon sonrasında yapılacak eleme ve final organizasyonlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek. Temsilcimiz Kocaelispor ilk hafta maçında bugün Denizli ekibine konuk olacak. 1.Lig’de tüm müsabakalar 12.00’de başlayacak.

U-19 AKADEMİ FUTBOL 1.LİGİ İLK HAFTA MAÇLARI (BUGÜN-12.00):

R.HAST. BANDIRMA-Y.SAMSUN

EYÜPSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

MANİSA FK-BEYPİLİÇ BOLUSPOR

B.SİGORTA ÜMRANİYE- TUZLA A.Ş.

ALTAŞ DENİZLİ-KOCAELİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ-İSTANBUL

B.BELEDİYE ERZURUM-BALIKESİR

ADANASPOR A.Ş.-ALTINORDU

BURSASPOR-A.KEÇİÖRENGÜCÜ