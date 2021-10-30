30 Eki 2021 - 14:30- Spor G: 30 Eki 2021 - 14:32

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekimi 2 Kasım'da yapılacak     
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekimi 2 Kasım'da yapılacak      mask

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 2 Kasım Salı günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak

KOCAELİSPOR SÜPER LİG TAKIMLARINI BEKLİYOR

Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşecek kura çekimi törenine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. 4. Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
# eğitim, Kocaelispor

30 Eki 2021 - 14:30 - Spor

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