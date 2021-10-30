Haydi kızlar bir daha !..

UMF Yapı İzmit Belediyespor, Elazığ maçının hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye başladı. Deplasmandaki maç saat 15.00’te başlayacak.

ELAZIĞ’DALAR

İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde temsil eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, sezonun üçüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Elazığ İl Özel İdaresi müsabakasının hazırlıklarını tamamladı ve dün Elazığ’a hareket etti. Kadroda yeni transferler Solopova ve Nuran da yer aldı.

DİREKT RAKİBİ

Sezona Ormanspor mağlubiyeti ile başlayan İzmit’in perileri, geride bıraktığımız hafta sahasında oynadığı maçta ise Beşiktaş’ı 85-67 mağlup etmeyi başarmıştı. Son lig maçını kazanan İzmit ekibi, Elazığ deplasmanından da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Bu maçın hazırlıklarını dün tamamlayan mavi yeşilliler direkt rakibi olan Elazığ karşısında kazanmak ve önümüzdeki haftalar için kredi toplamak için parkeye çıkacak. Kritik mücadele bugün saat 15.00’te başlayacak.