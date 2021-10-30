Solopova ve Nuran Elazığ’a götürüldü

UMF Yapı İzmit Belediyespor'un kadrosuna kattığı Marina Solopova ve Nuran Tutsak takımla birlikte çalışmalara başladı

GABRİ VE DEFNE’NİN YERLERİNE GELDİLER

Bu sezon mütevazı bir kadro mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, kadrosuna iki başarılı oyuncu daha kattı. Beşiktaş maçında sakatlanarak sezonu kapatan Gabriela Marginean ve İzmir Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanarak eğitimi için takımdan ayrılan genç yetenek Defne Melissa Paylar'ın yerlerine, Litvanyalı Marina Solopova ve Nuran Tutsak transfer edildi. Nuran bir önceki takımına da böylece İzmit Belediyespor forması ile çıkacağı ilk maçta rakip olacak.

İLK HEYECANI TADACAKLAR

23 yaşında ve 1.71 boyundaki oyun kurucu Nuran Tutsak kariyeri boyunca Adana Basket, Edremit Belediye Gürespor, Hatay Büyükşehir, Mersin Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi formalarını da terletti. Nuran Tutsak ile birlikte kadroya dahil edilen Marina Solopova ise son olarak Romanya’nın SatuMare Kulübü’nde forma giydi. 31 yaşında ve 1.81 boyundaki Solopova da şutör gard pozisyonunda görev yapıyor. Takımla çalışmalara başlayan iki oyuncu da görev verilmesi halinde Elazığ karşısında parkedeki yerlerini alabilecek.