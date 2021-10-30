30 Eki 2021 - 14:32- Spor G: 30 Eki 2021 - 14:34

Judocu Enes Yıldız Dünya 3’üncüsü
Judocu Enes Yıldız Dünya 3’üncüsü mask
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Bizim çocuklardan bir başarı daha geldi. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil eden Judocu Enes Yıldız Dünya 3’ncüsü oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “İşitme Engelliler Dünya Şampiyonasında Kağıtsporlu Judocumuz Enes Yıldız Dünya 3’ncüsü oldu. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” diyerek sevincini paylaştı.
# Tahir Büyükakın

30 Eki 2021 - 14:32 - Spor

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