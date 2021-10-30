Judocu Enes Yıldız Dünya 3’üncüsü

Bizim çocuklardan bir başarı daha geldi. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil eden Judocu Enes Yıldız Dünya 3’ncüsü oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “İşitme Engelliler Dünya Şampiyonasında Kağıtsporlu Judocumuz Enes Yıldız Dünya 3’ncüsü oldu. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” diyerek sevincini paylaştı.