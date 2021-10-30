Aferin bizim çocuk !

Kocaelispor’un 18 yaşındaki sol beki Denizalp Özdemir, Bayburt İl Özel İdare ile oynanan kupa maçının uzatma anlarında bulduğu şansı en iyi şekilde değerlendirdi. İzmitli futbolcu ilk gol öncesi pozisyonun gelişimini sağlayan isimdi. Denizalp, forma şansı bulduğunu ve bu bakımdan çok mutlu olduğunu, daha büyük mutluluğunun turu geçmeleri olduğunu ifade etti.

‘ELİMDEN GELENİ YAPTIM’

Elinden geleni sahaya yansıtmaya çalıştığını belirten Denizalp şu şekilde konuştu: “Bayburt ile oynadığımız kupa maçında ilk yarı çekişmeli geçti. İkinci yarıda da ataklarımız oldu ancak kaçırdık. Uzatmalarda bulduğumuz pozisyonları gole çevirerek turu geçtik. Ben de uzatma anlarında süre buldum ve hocalarımın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştım. Başarılı olduysam ne mutlu bana. Önümüzdeki maçlarımız için de her zaman hazırım. Hocamız ne zaman şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım”.