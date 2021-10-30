Aferin bizim çocuk !

Kocaelispor’un 18 yaşındaki sol beki Denizalp Özdemir, Bayburt İl Özel İdare ile oynanan kupa maçının uzatma anlarında bulduğu şansı en iyi şekilde değerlendirdi. İzmitli futbolcu ilk gol öncesi pozisyonun gelişimini sağlayan isimdi. Denizalp, forma şansı bulduğunu ve bu bakımdan çok mutlu olduğunu, daha büyük mutluluğunun turu geçmeleri olduğunu ifade etti.
‘ELİMDEN GELENİ YAPTIM’
Elinden geleni sahaya yansıtmaya çalıştığını belirten Denizalp şu şekilde konuştu: “Bayburt ile oynadığımız kupa maçında ilk yarı çekişmeli geçti. İkinci yarıda da ataklarımız oldu ancak kaçırdık. Uzatmalarda bulduğumuz pozisyonları gole çevirerek turu geçtik. Ben de uzatma anlarında süre buldum ve hocalarımın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştım. Başarılı olduysam ne mutlu bana. Önümüzdeki maçlarımız için de her zaman hazırım. Hocamız ne zaman şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.