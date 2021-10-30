Denizli’de maç öncesi seferberlik ilan edildi

Kocaelispor’un rakibi Denizlispor'da Kulüp Başkanı Mehmet Uz, taraftarları tribünlerde görmek istediklerini söyledi
TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Başkan Uz, Kocaelispor karşısında taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Boluspor gibi zorlu bir deplasmandan puanla döndükten sonra Balıkesirspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdürdük. Şimdi önümüzde çok zorlu ve kritik bir Kocaelispor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın desteği çok önemli.
BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ OLACAKLAR
Taraftarlarımızın maça gelebilmeleri için bilet fiyatları konusunda mümkün olduğunca dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın kombine veya Passolig kartlarını alarak tribünlere gelmesi ve takımın itici gücü olmaya devam etmesi çok önemli. Tribündeki taraftar sayısı ve desteği ne kadar fazla olursa, takımımızın mücadelesi ve kazanma hırsı da o kadar artıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.