Denizli’de maç öncesi seferberlik ilan edildi

Kocaelispor’un rakibi Denizlispor'da Kulüp Başkanı Mehmet Uz, taraftarları tribünlerde görmek istediklerini söyledi

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Uz, Kocaelispor karşısında taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Boluspor gibi zorlu bir deplasmandan puanla döndükten sonra Balıkesirspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdürdük. Şimdi önümüzde çok zorlu ve kritik bir Kocaelispor maçı var. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın desteği çok önemli.

BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ OLACAKLAR

Taraftarlarımızın maça gelebilmeleri için bilet fiyatları konusunda mümkün olduğunca dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın kombine veya Passolig kartlarını alarak tribünlere gelmesi ve takımın itici gücü olmaya devam etmesi çok önemli. Tribündeki taraftar sayısı ve desteği ne kadar fazla olursa, takımımızın mücadelesi ve kazanma hırsı da o kadar artıyor.