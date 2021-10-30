BAL’da yolun sonu 3.Lig olsun:

Bölgesel Amatör Lig’de 7.Bölge 3. ve 4.Grup'ta ilimizi temsil eden takımlarımız sahaya çıkıyor. Dün Gebzepor, ilk heyecanı Alemdağ’da yaşadı. Bugün gözler, ilk haftadaki dev derbi maçlarında olacak. Tüm maçlar 14.00’te başlayacak

NEFESLER TUTULDU

35 yıl boyunca ilimizi 3.lig’de temsil eden ve geçen sezon sonunda amatör kümeye düşen Gölcükspor, yine 30 yıl önce ilimizi 3.Lig’de temsil etmiş olan Karamürselspor takımına konuk olacak. BAL’da mücadeleye hazırlanan Değirmenderespor ise bu ligde ilk kez normal sezonda deplasmanda sahaya çıkacak. Rakibi tecrübeli Başiskele Doğantepe olacak. Diğer yandan bir diğer derbi maçında ise Başiskele Yuvacıkspor ile Kartepe Arslanbey Gençler Birliği takımlarımız, Yuvacık Şehit Teğmen İlyas Bayraktutar Stadı’nda karşılaşacak. Çayırovaspor Irmakspor takımına konuk olurken, Kullar ise İstanbul Sinopspor ile karşılaşacak.