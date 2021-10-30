Göklerdeki binlerce Türk bayrağı görenleri şaşkına çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla beraber etkinlikler başladı. Büyükakın, öncelikle katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cumhuriyet bizim ülkemizin en kıymetli değeri. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Onu biz kurduk, siz yaşatacaksınız’ diye gençlere seslenmişti. Bugün de buranın gençlerle dolu olması bizim için en kıymetli hazine. Buradaki gençlerin Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağından zerre kadar kuşku duymuyorum.”
Sekapark’ta yapılan Cumhuriyet Koşusu, 3 km ve 10 km olmak üzere iki farklı şekilde yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı koşunun finalinde tüm katılanlara madalya verildi. Her kategoride ilk 3’e giren kadın ve erkeklere ise ödül ve kupaları teslim edildi. Uçurtma tepesinde yapılan etkinlikte ise tam 1923 tane uçurtma uçuruldu. Aynı anda 60 metrekarelik boyutuyla dünyanın en büyük beşinci uçurtma bayrağı olan devasa bir Türk bayraklı uçurtma da göklerde süzüldü. Cumhuriyetin 28. Yılına özel 28 bayraklı uçurtmanın havada süzülmesi de güzel gösterilere sahne oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.