Anadolu Sigorta, gümüş ödülün sahibi oldu

Anadolu Sigorta, Türkiye’deki pazarlama ekiplerinin başarısını değerlendiren “TheHammersAwards” ödül töreninde “En İyi Data Odaklı Pazarlama” ekibi kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen TheHammersAwards’ta 2020 yılında da sigortacılık sektöründe “En iyi Pazarlama Takım Ödülü”nü kazanan Anadolu Sigorta, Müşteri Analitiği (MAT) projesiyle pazarlama alanındaki başarısını yeni bir ödülle tescillemiş oldu.Müşteri analitiği alanındaki çalışmalarını pazarlama faaliyetleriyle başarılı bir şekilde birleştirmelerinin bu ödüle layık görülmelerini sağladığını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, MATprojesiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını daha net anlayabildiklerini ve ihtiyaçlarına etkin bir şekilde yanıt verebildiklerini belirtti.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE BAĞLILIĞI”

TheHammersAwards’ta gümüş ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Gören, “Müşterilerimizin sadece sigortacılık değil, tüm davranışsal verilerini dinamik bir şekilde işleyerek ve anlamlandırarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. Büyük veriyi sistematik bir biçimde, yapay zeka ve istatistiki öngörü modelleri üzerinden işleyerek, veri kaynaklarını sürekli genişletiyoruz. Müşterilerimizin şirketimize kattığı ve katmalarını öngördüğümüz değeri ölçümleme imkanına sahibiz” dedi.

“DAHA GENİŞ PERSPEKTİF”

Gören, “Ayrıca, sektör içi ve sektör dışında, ürün ve hizmet alımlarında istek, beğeni, ihtiyaç, yönelim, tercih ve davranışları üzerinden şekillendirilen çok boyutlu segmentasyon yapısı üzerinden kendilerini daha geniş bir perspektiften tanıyabiliyoruz. Proje çıktılarını; tutundurma, müşteri deneyimini iyileştirme, fiyatlandırma, hasar ve tazminat süreçlerini iyileştirme gibi birçok alanda değerlendirmekteyiz” diye konuştu.

3 ANA, 41 ALTKATEGORİ

TheHammers 2021 ödül töreni 3 ana kategori etrafında şekillenen 41 alt kategoriden oluşuyor. TheHammersAwards, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında çalışmalar üreten şirketleri, bu alanda yapacakları yeni projeler konusunda teşvik edip başarılarının belgelenmesini sağlamayı amaçlıyor. Başarı kriteri; ekiplerin yıl boyunca yapmış oldukları proje ve çalışmaların, bütçeden bağımsız olarak şirket hedefleri ile örtüşmesi ve sektöre örnek teşkil etmesi olarak belirleniyor.